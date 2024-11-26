İtalya Ukrayna'ya asker mi gönderecek?

Halktv’ye göre, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'da ki G7 görüşmeleri sırasında G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Antonio Tajani, basında yer alan İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndereceği iddialarını yalanladı.

Tajani "Kiev'e siyasi, askeri ve finans yardımları yapıyoruz ancak ordu desteği sağlamayacağız. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya'yı paralı asker kullandığını belirtti ve savaşı körüklememesi konusunda uyararak "Çatışmayı körüklemekten kaçınmalıyız. Rusya, Kuzey Kore askerlerini savaşa dahil ederek ve Husiler ile İran paralı askerlerini işe alarak çatışmayı şiddetlendirme açısından ciddi bir sorumluluk üstleniyor." açıklamasını yaptı.

Pazartesi günü Fransız gazetesi Le Monde, Batı birliklerinin Ukrayna'ya asker gönderme kararını yeniden düşündüğünü iddia etmişti.

İngiliz askeri kaynağına dayandırılarak yapılan haberde, Paris ve Londra'nın, özellikle Ukrayna ve daha geniş Avrupa güvenliğine odaklanan Avrupa'da sıkı bir müttefik çekirdeği oluşturma amacıyla savunma iş birliğini görüştüğü belirtilmişti.

23 Kasım'da, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, BBC'ye verdiği röportajda, Batı birliklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek konusunda herhangi bir sınırlaması olmadığını söylemesi üzerine sorulan "Fransız askerlerinin Ukrayna'da bulunabileceği anlamına mı geliyor?" sorusuna Barrot "Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz" cevabını vermişti.