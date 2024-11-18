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18 Kas 2024 17:15

İran'ın Azerbaycan'a ihracatı arttı

İran'ın Azerbaycan'a ihracatı arttı

İran'ın Azerbaycan'a petrol dışı ürün ihracatı Mart-Ekim döneminde arttı.

 İran Gümrük İdaresi'ne göre, bu yılın 7 ayında ülkenin Azerbaycan'a petrol dışı ürün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 33, ağırlık bazında ise yüzde 15 arttı.

Mart-Ekim döneminde İran'ın Azerbaycan'a petrol dışı ürün ihracatı 515 bin tona çıkarken, elde edilen gelir 403 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstatistikler, geçen yılın aynı döneminde İran'ın Azerbaycan'a petrol dışı ürün ihracatının 447 bin ton olduğunu gösteriyor.

İran, Azerbaycan'a ağırlıklı olarak tarım, gıda, sanayi, petrokimya ve kimya ürünleri ihraç ediyor.

News ID 1921878

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