26 Eki 2025 16:49

İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'yi ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türk medyasına göre İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." mesajını paylaştı.

News ID 1931652

