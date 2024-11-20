Dr. Mehmet Öz'e Trump kabinesinde görev

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

Dr. Mehmet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Mehmet Öz, kendisi gibi doktor olan Bozkır, Konya kökenli babası Mustafa Öz'ün görev yaptığı Cleveland'da 11 Haziran 1960'ta dünyaya geldi.

Aslen göğüs ve kalp cerrahı olan ve 2000’li yılların başında Oprah Winfey’in programıyla meşhur olan Dr. Mehmet Öz, daha sonra kendi programını “The Doctor Oz Show” adıyla yapmaya başladı.

Trump, 2018 yılında ise Mehmet Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyi'ne atamış, 2020 yılında bu göreve yeniden getirmişti.