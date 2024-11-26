  1. Azerbaycan
26 Kas 2024 09:32

Aliyev'den Trump'a tebrik telefonu

Aliyev'den Trump'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Trump'ı arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını söyledi.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini belirtti.

Donald Trump ise tebriklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti, ABD-Azerbaycan arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların önemine dikkati çekti.

News ID 1922075

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