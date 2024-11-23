Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent

ABD'de 5 Kasım'da tamamlanan seçimlerde 47. başkan seçilen Donald Trump, Hazine Bakanlığı adayını açıkladı. ABD'li yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.