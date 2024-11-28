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28 Kas 2024 13:01

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

TRT Haber'e göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠ paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

News ID 1922130

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