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4 Ara 2024 14:00

Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 58.86 kilometere mesafede 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 58.86 kilometere mesafede 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi. Antalya Gazipaşa'ya 32.69 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin merkez üssü Akdeniz. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 12.09'da Gazipaşa - Alanya İlçelerimizin yaklaşık 58 km. açıklarında Akdenizde 4.6 MW büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 AÇM ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

News ID 1922293

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