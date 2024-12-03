NBC'nin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Beyaz Saray'dan ayrılacağı 20 Ocak 2025 (1 Bahman) tarihinden önce Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağını belirtti.

Sullivan bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın finansal sektörüne karşı büyük yaptırımlar uyguladı ve yakın gelecekte daha fazla yaptırım uygulayacak."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca şunları ekledi: "Ukrayna’nın özgürlük ve bağımsızlığına destek olmak için, şimdi ve Ocak ayının ortasına kadar Kiev’e yüzbinlerce top mermisi, binlerce füze ve diğer hassas yetenekler sağlayacağız."

24 Şubat 2022'de Rusya’nın Ukrayna'da askeri harekât başlatmasından bu yana, Batılı ülkeler Ukrayna hükümetine ve ordusuna kapsamlı askeri, siyasi ve mali destek sağlarken, Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre, Batılı ülkeler, Kiev'e sağlanan maddi, askeri ve siyasi destek aracılığıyla, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" hedeflerini engellemeye çalışıyor. Ancak Moskova, Donbas'taki askeri operasyonun kendisine verilen tüm görevler yerine getirilene kadar durdurulmayacağını defalarca vurguladı.

Moskova'ya yönelik yaptırımlar, bu yaptırımları uygulayan ülkeler üzerinde de olumsuz etki yaratmış ve Avrupa ile Amerika’da elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmuştur.