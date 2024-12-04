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4 Ara 2024 13:18

Teröristler Halep'te 3000 Suriyeli vatandaşı esir aldı

Teröristler Halep'te 3000 Suriyeli vatandaşı esir aldı

Teröristler, medya propagandasıyla vahşi imajlarını gizlemeye çalışırken, Halep'te 3000 Suriyeli vatandaşı esir aldılar.

El-Mayadin televizyonunun Hama şehrindeki muhabiri, Suriye ordusu ile terör unsurları arasında bu şehrin kuzeybatısında ve Zeynel Abidin cephesi üzerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmalar özellikle Hanasir kasabası çevresinde ve Hanasir ile Esriye arasındaki yolda yoğunlaştı.

Muhabir, Halep halkı tarafından teröristlere baskı yapılması ve güvenli koridorlar oluşturulması talebiyle birçok çağrı yapıldığını ekledi.

Ayrıca, El-Mayadin muhabiri teröristlerin Halep'te 3000 Suriyeli vatandaşı esir aldığını duyurdu.

News ID 1922287

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