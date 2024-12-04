Teröristler Halep'te 3000 Suriyeli vatandaşı esir aldı

El-Mayadin televizyonunun Hama şehrindeki muhabiri, Suriye ordusu ile terör unsurları arasında bu şehrin kuzeybatısında ve Zeynel Abidin cephesi üzerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmalar özellikle Hanasir kasabası çevresinde ve Hanasir ile Esriye arasındaki yolda yoğunlaştı.

Muhabir, Halep halkı tarafından teröristlere baskı yapılması ve güvenli koridorlar oluşturulması talebiyle birçok çağrı yapıldığını ekledi.

Ayrıca, El-Mayadin muhabiri teröristlerin Halep'te 3000 Suriyeli vatandaşı esir aldığını duyurdu.