Suriye'de son durum ne?

Suriye'nin Hama kentinin çevresinde ve Halep'in bazı kesimlerinde Suriye ordusuyla terör unsurları arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Al Mayadeen televizyonuna göre; Suriye birlikleri, Hama yakınlarındaki Cebel Zeyn el-Abidin'de El-Kaide terör örgütüne bağlı Asayib El-Hamra unsurlarına pusu kurdu. Çıkan çatışmada en az 300 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cebel Zain el-Abidin'deki çatışmaların Suriye ordusunun başarısıyla sona erdiğini bildirdi.

''Terör grupları Hama'ya girdi'' iddiası

Bazı haber organları, terör gruplarının Hama kentine girdiklerini iddia etti.

Suriye hükümetine bağlı yerel yetkililer, terör gruplarının Hama şehrine girmediğini ve bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.