Suriye ordusundan ''Hama'' ile ilgili açıklama

Suriye Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Hama kentinin durumu ile ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Hama'daki sivillerin hayatlarını korumak ve onları şehir içindeki çatışmalara dahil etmemek için Hama'da konuşlanmış askeri birlikler yeniden konuşlandı ve şehir dışında konumlandı.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, terörist örgütlerin sızdığı bölgeleri kurtarmak için ulusal görevini yerine getirmeye devam edeceğini teyit etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü El-Kaide kolu Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile diğer terör grupları, 27 Kasım'da Suriye'nin kuzeybatısında saldırlar başlatmıştı.