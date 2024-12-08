  1. Ekonomi
8 Ara 2024 21:00

Suriye lirası rekor seviyede düştü

Suriye lirası rekor seviyede düştü

Şam'da kaos sürürken Suriye lirası ABD doları karşısında yüzde 42 oranında değer kaybetti.

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grupların Humus'un ardından Şam'a da girdiği açıklandı. 

Suriye Ordu Komutanlığı Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletmişti.

Arap medyasına göre, ülkede kaos devam ederken Suriye lirası bir günde 42 oranında değer kaybetti. Başkent Şam'da ABD doları 22 bin Suriye lirasından işlem gördü.

Halep kentinde ise Suriye lirası ABD doları karşısında yüzde 64 oranında değer kaybetti.

BM raporuna göre, Suriyelilerin yüzde 90'ı yoksulluk, yüzde 60'ı gıda yetersizliği içinde yaşıyor.

News ID 1922428

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler