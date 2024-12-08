Suriye lirası rekor seviyede düştü

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grupların Humus'un ardından Şam'a da girdiği açıklandı.

Suriye Ordu Komutanlığı Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletmişti.

Arap medyasına göre, ülkede kaos devam ederken Suriye lirası bir günde 42 oranında değer kaybetti. Başkent Şam'da ABD doları 22 bin Suriye lirasından işlem gördü.

Halep kentinde ise Suriye lirası ABD doları karşısında yüzde 64 oranında değer kaybetti.

BM raporuna göre, Suriyelilerin yüzde 90'ı yoksulluk, yüzde 60'ı gıda yetersizliği içinde yaşıyor.