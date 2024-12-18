İran: Türkmenistan'dan elektrik ithalatı devam edecek

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Aliabadi, sağlanan yeni anlaşma ile Türkmenistan'dan elektrik ithalatının yaz sezonuna kadar devam edeceğini bildirdi ve ''Bu iyi bir haber ama yeterli.'' dedi.

16 Aralık'ta Aşkabat'ta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran Enerji Bakanı Aliabadi arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre toplantıda, başta enerji ve gaz sektörleri olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alındı.

Taraflar, 16. İran Agrofood ihtisas sergisinin açılışı vesilesiyle Aşkabat'a gelen Abbas Aliabadi'nin ziyaretinin önemini vurguladılar.

Taraflar son olarak, ortaklığın geliştirilmesi için umut verici alanlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.