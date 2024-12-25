İran askeri tatbikat düzenleyecek

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki günlerde askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

General Reşid, bu tatbikatların ülkenin savunma kapasitesini test etmek amacıyla yapılacağını belirtti.

İranlı komutan, tatbikatların özellikle yılın son çeyreğinde, İran Ordusu ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kara, hava ve deniz alanlarında ortak operasyonlarla yapılacağını söyledi.

Bu tatbikatlar, düşmanların potansiyel tehditlerine karşı İran’ın savunma ve hücum kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Her yıl ortalama 30 büyük tatbikat yapıldığını ve bu tatbikatların başarılı bir şekilde yürütülmesini ve denetlenmesini merkezi komutanlıklarının sağladığını vurgulayan General Reşid, tatbikatların düşmanları şaşırtmayı ve onları hazırlıksız yakalamayı hedeflediğini ifade etti.

İsrail'in son dönemde yanlış hesaplamalar ve yanıltıcı propaganda içinde olduğunu belirten General Reşid, İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı kapasitesini sergileyen "Gerçek Vaat 2" tatbikatının, İsrail'in savunmasız olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

İranlı general, İran'ın savunma doktrini gereği, hiçbir savaşın başlatıcısı olmayacağını ancak ülkesini savunma ve düşman tehditlerine karşı etkin bir şekilde karşılık verme amacıyla tatbikatların yapılacağını aktardı.