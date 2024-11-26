İran-Azerbaycan tatbikatı karşılıklı güvenin arttığının göstergesidir

İran ve Azerbaycan arasındaki ortak tatbikata atıfta bulunan İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, "İki ülke arasında karşılıklı güvenin arttığını gösteren bu tatbikatlar, Allah'ın izniyle bu hassas bölgenin tarihinde ve barış ve güvenliğinin tesisinde bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

'İran ile Azerbaycan arasındaki ortak tatbikatın önemi nedir?' sorusunu yanıtlayan Velayeti "İran ve Azerbaycan arasındaki ortak askeri tatbikat, Devrim Lideri'nin Güney Kafkasya'ya ilişkin ihtiyatlı politikalarının sonucu olan önemli bir gelşme olarak, İran ile Azerbaycan arasında kardeşlik ilişkilerinin ve iyi komşuluğun giderek güçlendiğini göstermektedir." ifadesinde bulundu.

Velayeti sözlerinin devamında "İran ve Azerbaycan gibi çok az iki millet bu kadar yakın çünkü bu iki ülkenin tarihi, dini, dili, kültürü, geleneği ve ortak çıkarları var." şeklinde konuştu.

Aras Ortak Tatbikatı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat birlikleri "Aras Ortak Tatbikatı" adı altında dün İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz sınır ilçesinde gerçekleştirildi.

Bu tatbikatın yapılmasının amacı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, organize yasa dışı silahlı gruplarla mücadelede ortak işbirliği, ortak sınırların güvenliği, askeri yeteneklerin artırılması ve iki ülkenin çıkarlarına binaen yapılan anlaşmalara dayalı olarak savunma işbirliğinin taktik ve operasyonel düzeyde genişletilmesi kapsamında düzenlendi.