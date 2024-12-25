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25 Ara 2024 10:04

İran Ordusu’ndan Dışişleri Bakanı Irakçi'ye Takdir Nişanı

İran Ordusu’ndan Dışişleri Bakanı Irakçi'ye Takdir Nişanı

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'ye, diplomasideki başarılı çalışmaları nedeniyle İran Ordusu Nişanı takdim etti.

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Yardımcısı Tümamiral Habibullah Seyyari, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'ye, diplomasideki başarılı çalışmaları nedeniyle İran Ordusu Nişanı takdim etti.

Bakanı Irakçi ile bazı komutanlar ve Silahlı Kuvvetler Siyasi Danışma Teşkilatı yetkilileri arasında samimi bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmede Tuğamiral Seyyari, Irakçi’nin diplomasideki cesur, yaratıcı ve etkili çalışmalarını övdü ve bu çabalarından dolayı kendisine İran Ordusu Nişanı verdi.

News ID 1922825

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