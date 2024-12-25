İran'dan Azerbaycan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bekayi, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan hükümeti ve halklarına, özellikle de mağdurların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sözcü Bekayi, uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozniy’e giden AZAL'a ait yolcu uçağı Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında yerel saatle 11.00 civarında düşmüştü.

İlk bilgilere göre uçakta 5 kişilik mürettebat dahil; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşı toplam 67 kişi bulunuyordu.

Kazadan 32 kişi kurtulmuş ve hastaneye sevk edilmişti.

Kazakistan emniyet güçleri, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.