İran Ticaret Bakanı Rusya'da

İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Atabek, Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti.

St. Petersburg’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan AEB liderler Zirvesi'nin gündeminde ise İran’ın gözlemci üyeliği yer alıyor.

İran’ın gözlemci üye olması durumunda, 190 milyonluk bir nüfusa sahip AEB ülkelerinin büyük pazarına erişim sağlayacak.

Geçtiğimiz sene St. Peterburg kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Konseyi toplantısı sırasında İran-Avrasya Serbet Ticaret Anlaşması imzalanmıştı.

Rusya Federasyonu, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği post-Sovyet coğrafyadaki en kapsamlı bütünleşme girişimidir.