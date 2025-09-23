İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Moskova’ya gitti

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek, Rus yetkililer ile görüşmek ve İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin ilk ortak komite toplantısına katılmak amacıyla Moskova’ya gitti.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Atabek, bu ziyaretin başlangıcında Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali tarafından karşılandı.

Bakan Atabek bu ziyarette Rus yetkililerle görüşmenin yanı sıra, merkezi Moskova’da bulunan Avrasya Ekonomik Birliği yetkilileriyle bir araya gelecek.

Daha önce, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği’nin beş üye ülkesi (Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan) arasında Serbest Ticaret Anlaşması 14 Mayıs 2025 tibarıyla yürürlüğe girmiş ve taraflar arasındaki ticarette malların yüzde 87’sinde gümrük tarifeleri kaldırılmıştı. Ayrıca İran, 2024’ten itibaren birliğe gözlemci üye olarak kabul edilmiş ve bu birliğin üst düzey etkinliklerine katılmıştı

Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun açıklamasına göre, Birliğin Ticaret Bakanı Andrey Slepnev ile İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Atabek, taraflar arasındaki ticaretteki engellerin kaldırılmasına yönelik pratik adımlar hakkında görüşmelerde bulunacak.

Bu görüşmelerde, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden mal ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılması, helal ürünlerin karşılıklı pazarlarda arzı, teknik engellerin ortadan kaldırılması ve ticaretin dijitalleşmesi konuları ele alınacak.

Ayrıca Kuzey-Güney Koridoru çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi de müzakerelerin gündem maddelerinden biri olacak.