  1. Ekonomi
29 Ara 2024 09:41

İran ile Rusya arasındaki ticarette yüzde 15’lik artış

İran ile Rusya arasındaki ticarette yüzde 15’lik artış

Rusya Başbakan Yardımcısı, 2024 yılının ilk dokuz ayında bu ülke ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttığını açıkladı.

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı, İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2024 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin anlaşmanın 2025 yılında hayata geçirilmesi beklendiğini belirten Rus yetkili, “İran ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması ticaretin artırılması için büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

News ID 1922918

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