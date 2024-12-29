İran ile Rusya arasındaki ticarette yüzde 15’lik artış

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı, İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2024 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin anlaşmanın 2025 yılında hayata geçirilmesi beklendiğini belirten Rus yetkili, “İran ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması ticaretin artırılması için büyük fırsatlar sunuyor” dedi.