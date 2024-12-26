Suriye'nin Tarsus kentinde 14 HTŞ unsuru öldürüldü

Arap medyasına göre, Suriye'de çoğunluğu Alevi olan Tarsus bölgesinde çıkan silahlı çatışmada terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) mensubu 14 terörist öldürüldü.

El-Kaide bağlantılı HTŞ'nin kurduğu geçici hükümetin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman yaptığı açıklamada, Tartus ilinde 14 HTŞ unsurunun öldürüldüğünü doğruladı.

Abdurrahman, olayda HTŞ mensubu 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkili, HTŞ üyelerinin eski Suriye hükümetinin geri kalan güçlerinin pususuna düştüğünü ileri sürdü.

Alevi toplulukların, Alevilere yönelik saldırı ve şiddet sahneleri içeren video görüntülerinin dolaşıma girmesi üzerine aralarında Humus'un da olduğu kimi kentlerde gösteriler düzenlediği ve geçici hükümetçe Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti.

Dün akşam Tartus ve Lazkiye ve yakınlardaki Cebele'de protesto gösterileri yapıldı.