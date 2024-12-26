HTŞ unsurları protestoculara ateş açtı

Suriye kentleri; Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye’de sokağa çıkarak, baskı ve katliamlara ilişkin terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) geçici hükümetini protesto eden yurttaşların üzerine ateş açıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre dün yerel saatle 16.00’da Lazkiye, Tartus, Cebele, Hama, Humus’ta kitlesel protesto gösterileri yapıldı.
Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, “HTŞ’nin protesto gösterilerine ateş açtığını, ölü ve yaralıların olduğunu” duyurdu.
Suudi haber ağı Al Arabiya da HTŞ’nin Humus ve Tartus’taki göstericilere ateş açtığını bildirdi.
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