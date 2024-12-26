İran bazı medya kuruluşlarının Suriye'ye müdahale suçlamasını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı medya kuruluşlarının İran'a yönelik Suriye'nin iç işlerine karıştığı yönündeki asılsız suçlamalarını tamamen reddetti.

İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin desteklenmesi, tüm siyasi yelpazenin, etnik grup ve dinlerin katılımıyla kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturulması yönündeki temel tutumunu hatırlatan Bekayi, azınlık haklarına saygı gösterilmesi ve dini mekanların kutsallığının korunmasına, Suriye toplumunun farklı kesimlerine yönelik güvensizliğin ve şiddetin yayılmasının önlenmesine ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına vurgu yaptı.