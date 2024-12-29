İran'dan Güney Kore ve Tayland’a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Güney Kore'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölmesine neden olan uçak kazasından dolayı , Güney Kore ve Tayland'a başsağlığı mesajı gönderdi.

İran halkı ve hükümetinin, Güney Kore ve Tayland hükümetleriyle halklarına özellikle kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunan Bekayi, kazada yaralananlar için acil şifa temennisinde bulundu.

Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 85’e yükseldi. Yetkililer, sağ kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini açıkladı.