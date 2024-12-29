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29 Ara 2024 15:15

Irak Başbakanı’ndan İran ve ABD ile ilişkilere dair açıklama

Irak Başbakanı’ndan İran ve ABD ile ilişkilere dair açıklama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin İran ve ABD ile ilişkilerinin dengeli bir şekilde sürdüğünü belirterek, Irak’ın bağımsız bir politika izlediğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin İran ve ABD ile olan ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sudani, Irak’ın İran ile ilişkilerinin komşuluk ve ortak değerlere dayandığını, ABD ile ilişkilerinin ise stratejik olduğunu vurguladı.

Sudani, bazı kesimlerin Irak’ın İran’ın talimatlarını takip ettiği, diğerlerinin ise ABD’nin etkisi altında olduğu yönündeki eleştirilerine karşılık olarak bu algının ancak diğer ülkelerin İran ve Washington fobisini aşmasıyla son bulabileceğini söyledi.

İran’ın Irak’ın siyasi sürecini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında durduğunu belirten Sudani, ABD’nin de uluslararası koalisyonu yönettiğini ve terörle mücadelede Irak’a stratejik destek sağladığını ifade etti.

News ID 1922931

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