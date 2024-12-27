Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo azledildi

Güney Kore'de Ulusal Mecliste yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledildi. Oylamada 192 evet oyu kullanılırken hiçbir milletvekili hayır oyu kullanmadı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir başkan vekili parlamento tarafından görevden alınmış oldu.

Han Duck-soo, ülkede 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan eden ve darbe girişimi birkaç saatte bastırıldıktan sonra 14 Aralık'ta görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine devlet başkanlığına vekalet ediyordu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) dün Han'ın azledilmesi için önerge sunmuştu. DP'nin adımı, Han'ın dün, siyasi partiler uzlaşmaya varana kadar eski Devlet Başkanı Yoon'un azliyle ilgili davayı karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesine planlanan yargıç atamalarını yapmayacağını açıklamasının ardından gelmişti.