Sputnik haber ajansına göre, Rusya, Doğu Ukrayna’da 4 kasaba üzerinde daha kontrol sağladığını duyurdu.

Bu geri çekilme ile birlikte Rusya, aralarında stratejik öneme sahip Yasenevo kasabasının da bulunduğu birkaç yerleşim yerini daha ele geçirerek, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin kontrolünü neredeyse tamamen sağlamış olacak.

Rusya, daha önce bu iki bölgeyi bir referandum sonucunda topraklarına kattığını ilan etmişti.

Ukraynalı yetkililer ise henüz bu geri çekilme hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kuzeydeki Kursk cephesinde de Ukrayna birliklerinin geri çekildiğine dair bazı haberler geliyor.

Amerikan Bloomberg dergisi, Ukrayna’nın ciddi insan gücü ve mühimmat sıkıntısı çektiğini belirtti. Dergi, bu eksikliklerin çeşitli cephelerdeki geri çekilmelerin temel nedeni olduğunu ve Trump’ın iktidara gelmesi durumunda bu durumun daha da kötüleşebileceğini öne sürdü.

Washington, dün Ukrayna’ya 1 milyar 250 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi gönderileceğini duyurdu.

Bu yardım paketinin, ABD’de yeni başkanın göreve başlamasından önce Ukrayna’ya yapılacak son askeri destek olması bekleniyor. Trump, seçim kampanyaları sırasında Ukrayna’ya yapılan yardımları durdurma sözü vermişti.