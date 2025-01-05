Trump ve Putin Mart ayında görüşebilir

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Federal Milletvekili Roderich Kiesewetter, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Şubat ayında yapılması planlanan erken parlamento seçimlerinden önce Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirme olasılığının yüksek olduğunu açıkladı.

Sputnik’e göre, Kiesewetter, Scholz’un Rusya’ya yapacağı olası ziyareti, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik tartışmalarla ilişkilendirdi.

Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir anlaşmaya karşı olduğunu belirten Kiesewetter, “Böyle bir anlaşma Kiev’e zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kiesewetter, Mart ayında ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin planlandığını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Alman medyası, Scholz’un “barış misyonu” çerçevesinde Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini bildirmişti.

Ancak Alman hükümetinin basın servisi, o dönemde bu iddiaları “hayal ürünü” olarak nitelendirmişti.