Sudani: General Süleymani Irak'ı kurtardı

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin beşinci yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta anıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bu törende yaptığı konuşmada, Ebu Mühendis ve Süleymani'nin terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelenin ön saflarında yer aldığını söyledi.

Tüm cephelerde yer alan Şehit Kasım Süleymani'nin Şehit Mühendis ile birlikte Irak'ı en zor koşullarda savunduğunu anlatan Sudani, "Şehit Zafer Komutanları ve yoldaşlarını anmak, iki büyük şahsiyetin hayatını ve mücadelesini hatırlamak için önemli bir fırsattır.'' dedi.

Muhammed Şiya es-Sudani, Şehit General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in Irak'ı ve bölgeyi kurtardığını vurguladı.

Irak'ın güvenlik ve askeri teşkilatlarının temel direklerinden biri olan Haşdi Şabi'ye desteğini yineleyen Başbakan Sudani, Irak'ın her türlü saldırıyı püskürtmek için tam hazırlık ve kararlılık içinde olduğunu belirtti.