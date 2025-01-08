Fetih Koalisyonu'ndan Sudani'nin İran ziyareti ile ilgili açıklama

Al Maluma haber ajansında yer alan bilgiye göre, Irak’ta Fetih Koalisyonu liderlerinden Ali El Fetlavi, Batılı ülkelerin desteğiyle ABD ve Siyonist rejimin planlarının sadece Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef almadığını, bölgeyi de etkilediğini vurguladı.

El Fetlavi, Irak Başbakanı Sudani’nin İran’a ve diğer bölge ülkelerine ziyaretinin ABD ve Siyonist rejimin bölgeyi bölme planlarına karşı mücadele doğrultusunda siyasi ve güvenlik koşullarının incelenmesi amacıyla yapılacağını duyurdu.

El Fetlavi, “Bugün Irak, başta komşu ülkeler olmak üzere bölge ülkelerinin güvenlik ve siyasi düzeyleri üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir ülke haline gelmiştir” dedi.