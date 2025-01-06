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6 Oca 2025 10:19

Pezeşkiyan Rusya ve Tacikistan’ı ziyaret edecek

Pezeşkiyan Rusya ve Tacikistan’ı ziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Senayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Ocak ayının ortasında Rusya ve Tacikistan’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Senayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın 8 Ocak’ta ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirmek üzere Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Kabul edeceğini duyurdu.

Senayi paylaşımının devamında, “Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Sayın Vladimir Putin ve Sayın İmam Ali Rahman'dan da davet almış ve Ocak ayı ortasında Tacikistan ve Rusya'yı ziyaret edecek. İlişkileri geliştirmek için birçok belgeye imza atılacak” ifadesini kullandı.

News ID 1923154

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