Pezeşkiyan: Şehit Süleymani Müslümanlar arasında birlik sağlamaya çalışıyordu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Genral Kasım Süleymani’nin beşinci yıldönümünde Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Musallası’nda düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, General Süleymani'nin hiçbir zaman siyasi meselelere karışmadığını ve tüm çabasını İslam ülkeleri arasında birlik sağlamaya odakladığını söyledi.

Şehit Süleymani’nin, İran milletinin ve dünya Müslümanlarının gururunun simgesi olduğunu belirten Pezeshkian, şehidin Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'dan Afganistan'a kadar dünyanın her yerinde mazlumları savunmaya çalıştığını ifade etti.

Düşmanların Müslümanlar arasında nifak tohumları ekmeye çalıştığını ifade eden Pezeshkian, Müslümanların düşmanın bu planlarını boşa çıkarmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Genral Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.