Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme, Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşti.
Görüşme 40 dakika sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.
TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme, Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşti.
Görüşme 40 dakika sürdü.
yorumunuz