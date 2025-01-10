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10 Oca 2025 16:35

Şam'daki Emevi Camisi'nde zdiham yaşandı: 3 kişi öldü

Şam'daki Emevi Camisi'nde zdiham yaşandı: 3 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Olay, Cuma Namazı sonrası meydana geldiği belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı. Görüntülere, izdihamdan etkilenenlerin çevredekiler tarafından taşındığı yansırken izdihama neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

News ID 1923283

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