Şam'daki Emevi Camisi'nde zdiham yaşandı: 3 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı. Görüntülere, izdihamdan etkilenenlerin çevredekiler tarafından taşındığı yansırken izdihama neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.