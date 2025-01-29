Hindistan'da izdiham: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da dünyanın en büyük dini festivali olan Kumb Mela'da izham meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken; yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaç kişinin yaralandığı veya öldüğüne dair resmi bir doğrulama yapılmadı.

İzdihamın katılımcıların koruma bariyerlerini kırması üzerine olduğu belirtiliyor.

Kumbh Mela Nedir?

Hindistan’ın Prayagraj şehrinde düzenlenen Kumbh Mela festivalinde birçok kişinin yaralandığı yönünde haberler geliyor. Milyonlarca insan, kutsal nehirlerin birleşim noktası olan Sangam’a akın ediyor.

Her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh, genellikle dünyanın en büyük insan buluşması olarak anılır. Çarşamba günü ise festivalin en yoğun günü olarak kabul edilir. Yetkililer, bugünkü kutsal banyo gününe 100 milyon kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Hindular, kutsal suda yıkanmanın günahlardan arınmalarını sağlayacağına ve ruhsal kurtuluşa ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Festival, 13 Ocak’ta başladı ve 26 Şubat’a kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen dindar kişiler, keşişler, politikacılar ve ünlüler de bu büyük etkinliğe katılıyor.