Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

Başkent Caracas'taki Yasama Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 125 ülkeden delegasyon katıldı.

Nicolas Maduro, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Hep birlikte, tarihimize dayalı bir barış yolu inşa ederek ulusal egemenliği garanti altına alacağız." dedi.

Maduro sözlerine şöyle devam etti: "Ben ABD ya da herhangi bir Latin Amerika ülkesi tarafından atanmadım; halkın iradesiyle bu göreve geldim. Mutlak bir başkan değilim ve güçlerin, oligarşinin ya da emperyalizmin hizmetkârı değilim. Emperyalizm ve oligarşi çöküyor ve biz hain ya da zayıf olmak için dünyaya gelmedik."

Maduro, "Venezuela, Amerika'nın komplolarına karşı kendini savundu ve bu mücadeleden galip çıktık. Huzur içinde yaşamak istiyoruz ve bu sorunların hiçbirini istemiyoruz" diye konuştu.