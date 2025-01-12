İran’dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Venezuela Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Nicolas Maduro'yu tebrik etti.

Bekayi, açıklamasında, "Büyük halkına ve ülkesine hizmet etme yolunda başarılar diliyor ve İran-Venezuela arasındaki geniş kapsamlı ikili ilişkileri ilerletmek amacıyla seçilmiş hükümetle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

İran, Venezuela halkı ve hükümetiyle, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönlendirilen kötü niyetli müdahaleler ve tek taraflı zorlayıcı önlemler karşısında dayanışma içindedir." ifadelerine yer verdi.