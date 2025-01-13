  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Oca 2025 23:18

Siyonist Rejim ordusunun Kayıpları 840'a ulaştı

Siyonist Rejim ordusunun Kayıpları 840'a ulaştı

Siyonist Rejim Ordusu Radyosu, Gazze savaşı sırasında İsrail ordusunun en son kayıplarını açıkladı ve savaşın başlangıcından bu yana Gazze’de farklı birliklere mensup 840 askerin öldüğünü duyurdu.

Sama Filistin Haber Ajansı'na göre, bu askerlerden 405'i Gazze Şeridi içindeki kara savaşlarında öldürüldü.

Aynı medya kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 gün önce başlattığı mevcut askeri operasyon sırasında 55 askerin öldüğünü bildirdi.

İsrail Ordusu Radyosu, geçtiğimiz hafta Beyt Hanun'da Filistin direniş güçlerinin operasyonlarında 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Raporda ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana 5.617 subay ve askerin yaralandığı, bunlardan 833'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail Ordusu Radyosu, Gazze'de başlatılan kara operasyonlarından bu yana 2.566 subay ve askerin yaralandığını, bunlardan 495'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

News ID 1923420

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler