Gazze'de Filistinli şehit sayısı 46 bin 707'ye çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail ordusunun saldırılarından bu yana en güncel şehit ve yaralı sayısını duyurdu.

Bakanlık, 7 Ekim 2023’ten bu yana Siyonist rejim ordusunun Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 46 bin 707 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. Yaralı sayısının da 110 bin 265'e çıktığı kaydedildi.

Yapılan son açıklamada, Siyonist İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "6 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 62 Filistinlinin şehit olduğu, 253 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, bazı şehitler ve yaralıların hâlâ enkaz altında ve sokaklarda olduğunu, İsrail güçlerinin yardım ulaşmasına engel olduğunu vurguladı.

