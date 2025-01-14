Hamas: Doha müzakerelerinde son aşamaya ulaşıldı

ABD Başkanı Joe Biden​ ve İsrail rejiminin ardından Hamas da, Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı olarak yürütülen Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldığını duyurdu.

Associated Press'te yer alan haberde, önerilen anlaşmanın bir kopyasının elde edildiğini bir Mısırlı ve bir Hamas yetkilisinin anlaşmanın gerçekliğini doğruladığını bildirdi. Planın nihai onay için Netanyahu Kabinesi'ne sunulmasının bekleneceği belirtildi.

Görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar ise Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya "en yakın noktada" olunduğunu söyledi. Açıklamada anlaşma taslağının her iki tarafa da teslim edildiği ve nihai ayrıntılar üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.