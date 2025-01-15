İran'da eğitim uçağı düştü (+video)

Ülkenin kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağı, teknik arıza nedeniyle düştü.

İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, Reşt kenti yakınlarında eğitim uçağının düşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Reşt kenti yakınlarında düşen hafif eğitim uçağında, pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın şehit olduğun belirtildi.

Kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu belirtilirken, uçağın modeline ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.