https://tr.mehrnews.com/news/1923898/ 29 Oca 2025 14:38 News ID 1923898 Dünya Afrika Dünya Afrika 29 Oca 2025 14:38 Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi öldü Güney Sudan'ın Unity eyaletinde yaşanan ucak kazası sonucu en aza 18 kişi hayatını kaybetti. Güney Sudan'ın Unity eyaletinde 21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak düştü. Kaza sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti. News ID 1923898 کپی شد İlgili haberler ABD'de F-35 düştü (+ Video) İran’da askeri uçak düştü İran'da eğitim uçağı düştü (+video) Ekler Afrika Sudan uçak kazası ölü (175)
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