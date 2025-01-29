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29 Oca 2025 14:38

Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi öldü

Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi öldü

Güney Sudan'ın Unity eyaletinde yaşanan ucak kazası sonucu en aza 18 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın Unity eyaletinde 21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak düştü.

Kaza sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.

News ID 1923898

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