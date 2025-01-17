Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de soykırım devam ediyor

Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail rejimi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail rejimi ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 28'i çocuk ve 31'i kadın, 113 Filistinlinin şehit olduğunu bilirten Basal, hayatını kaybedenlerin 87'sinin Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaştı.

Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.

Filistin medyasına göre, ateşkes anlaşmasının açıklanmasından bu yana Gazze'de 101 kişi şehit düştü.