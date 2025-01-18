Gazze'de ateşkes yarın devreye girecek

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın saat 09.30 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ateşkes anlaşmasının 42 gün sürecek olan ilk aşamasında Hamas'ın, Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 33 tutukluyu serbest bırakacağı belirtiliyor. Bu aşamada Siyonist rejim ordusu da Gazze'den çekilmeye başlayacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.