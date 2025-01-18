Hamas: İkinci aşamada Hizbullah esirleri serbest bırakılacak

Hamas'ın üst düzey liderlerinden biri, Lübnan Hizbullahı esirlerinin ve 7 Ekim sonrasında tutuklanan kişilerin, Siyonist rejim ile yapılacak esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılacağını açıkladı.

Al Mayadeen'e konuşan Hamas lideri, ilk aşamada, Siyonist rejimin hapishanelerinde operasyon öncesinde tutuklu bulunan mahkûmların takas edileceğini belirtti. Ayrıca kadın, çocuk ve sivil esirlerin de bu aşamada serbest bırakılacağı kaydedildi.

Hamas yetkilisi, ikinci aşamada ise Hizbullah üyeleri ve 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" operasyonundan sonra tutuklananların özgürlüğüne kavuşacağını vurguladı.

Daha önce Arap medyası, her bir İsrail esiri karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılacağını bildirmişti.