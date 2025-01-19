TikTok ABD'de faaliyetlerini durduruyor

Sputnik'e göre, ABD'deki TikTok kullanıcıları, uygulamanın 19 Ocak'ta ülkede faaliyetlerini durduracağına dair bildirimler almaya başladı.

Sosyal medya platformunun gönderdiği bildirimde, "19 Ocak'ta ABD'nin TikTok'u yasaklama kararı nedeniyle hizmetimizi geçici olarak durdurmak zorunda kalacağımız için üzgünüz" ifadelerine yer verildi. Şirket, platformun ABD'de yeniden hizmete açılması için çalıştığını da belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasağı durdurma talebini reddederek kararın yürürlüğe girmesinin önünü açtı. TikTok, yasağın ABD Anayasası’na aykırı olduğunu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu. Ancak mahkeme, şirketin bu talebini kabul etmedi.

Trump karar verecek

Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasına bir gün kala yasak kararı yürürlüğe girerken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararın yeni yönetim tarafından gözden geçirilebileceği belirtildi. Trump ise nihai kararı kendisinin vereceğini ifade etti.

2018 yılında piyasaya sürülen TikTok, kısa video içerikleriyle dünya genelinde büyük popülerlik kazanmıştı. ABD’de yaklaşık 170 milyon kullanıcıya sahip olan platform, özellikle veri güvenliği ve Çin hükümetiyle bağlantılı olabileceği endişeleri nedeniyle sıkı incelemelere tabi tutulmuştu. TikTok'un sahibi ByteDance, bu endişelere karşı defalarca itiraz ettiğini ve kullanıcı verilerinin güvenliğini sağladığını açıklasa daABD hükümetinin platforma yönelik baskısı devam ediyor.

TikTok’un ABD’de hizmetini durdurma kararı, platformun kullanıcı kitlesi için büyük bir belirsizlik yaratırken, ByteDance’ın yasak kararını geri aldırma çabalarının süreceği belirtiliyor.