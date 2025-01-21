Trump'ın ilk açıklamaları ve kararları nelerdir?

El Cezire'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a yerleşir yerleşmez daha önce açıkladığı bir dizi kararnameyi ve emri imzaladı.

Trump, başkanlık döneminin başlangıcını bir kez daha "Amerika’nın Altın Çağı'nın başlangıcı" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi eski ihtişamına geri döndürmeliyiz. Kaosun ardından otoriteyi güçle birleştiriyoruz ve şehirlerimizi güvenli hale getiriyoruz."

Trumpçı mahkûmlar ve suçlulara af

"Biden'ın başkanlık affını tüm ailesi için kullanması kabul edilemez" diyen Trump, "6 Ocak 2021 Kongre baskınıyla bağlantılı tutuklular için af kararnamesini imzalayacağım. Bu olaylarla bağlantılı 1500 kişi affedilecek" açıklamasında bulundu.

ABD’nin güneyinde olağanüstü hal ilanı

Trump, "Biden, milyonlarca kişinin sınırlarımızdan geçmesine izin verdi. Bu yüzden hükümetin kontrolünü halka geri vermek için çabalıyoruz ve atamaları durdurmak için geçici bir emir yayımlayacağım" dedi.ABD’nin güney sınırında ulusal acil durum ilan etmek için yürütme emri imzalayacağını kaydeden Trump, 1 Şubat'tan itibaren Meksika ve Kanada'ya %25 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiğini belirtti.

Biden'ın "Yıkıcı" 80 emir ve kararnamesinin iptali

Trump, "Biden yönetiminin bürokratik adımlarını engellemek ve yaklaşık 80 yıkıcı kararını iptal etmek için yürütme emirleri imzalayacağım" diye kaydetti.

Paris İklim Anlaşması'ndan çıkış

Paris İklim Anlaşması’ndan hızlı bir şekilde ayrılacağını belirten Trump, "Enflasyonla mücadele ve yaşam maliyetlerini düşürmek için tüm devlet yetkilerini kullanma kararnamesi yayımlayacağım" açıklamasında bulundu.

Devlet çalışanları için uzaktan çalışma iptali

Trump, federal çalışanların iş yerlerine dönmesi talimatını verdiğini ve Amerikan halkı üzerindeki federal denetimleri sona erdirmek için yürütme emri yayımlayacağını duyurdu.

Devlet denetimlerinin iptali

Önceki hükümet dönemindeki "siyasi baskılara" atıfta bulunan Trump, "Güç kötüye kullanımının her türlüsünü ifşa edeceğiz. İfade özgürlüğüne inanıyoruz ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getireceğiz" dedi. Bu doğrultuda, ifade özgürlüğü üzerindeki devlet denetimlerini sona erdirmek için bir yürütme emri yayımlayacağını ve hukukun siyasi amaçlarla kullanılmasını durduracağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden çıkış

Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkış için yürütme emrini imzaladığını açıkladı.

Trump'tan Ukrayna Savaşını bitirme sözü

Trump, Beyaz Saray'a girmeden önce Ukrayna savaşını hızla ve hatta bir günde sona erdirebileceğini iddia etmişti. Bu konuda yaptığı açıklamada, "Savaşta 1 milyon Rus askeri ve 700 bin Ukraynalı öldü. Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkında konuşacağım. Zelenskiy bir anlaşma yapmak istiyor, ancak Putin bu anlaşmayı yapmadığı takdirde Rus ekonomisi çöker. Ukrayna savaşını sona erdireceğiz" şeklinde konuştu.

Greenland Adası'nın işgaline yönelik kararlılık

Trump'ın Panama Kanalı, Kanada ve Danimarka'ya bağlı Greenland Adası'nın ele geçirilmesine ilişkin son açıklamaları tartışma yarattı.

Trump bir kez daha Greenland Adası'nın ABD tarafından işgal edilmesinin küresel güvenliği sağlamak için gerekli olduğunu savundu.

TikTok’a 75 günlük süre

ABD Başkanı, sosyal medya platformu TikTok ile ilgili olarak Adalet Bakanı’na TikTok’a karşı 75 gün boyunca herhangi bir işlem yapılmaması talimatını verdiğini açıkladı. Bununla birlikte, “ABD’nin, TikTok’un sahibi olan şirketin değerinin yarısını alma hakkı var” dedi.

NATO daha fazla ödemeli

Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle Avrupa ülkeleri ve ABD'nin müttefikleri, NATO'ya yönelik eleştirilerin artmasından ve ABD'nin bu askeri ittifaktan ayrılmasından endişe ediyor. Trump, NATO hakkında "NATO daha fazla ödeme yapmalı ve gayri safi yurtiçi hasılasının %5’ini savunma harcamalarına ayırmalı" dedi. Trump, Avrupa Birliği ile ticaret açığını çözmek için ya gümrük tarifeleri uygulayacaklarını ya da AB ülkelerini ABD'den petrol ve doğalgaz almaya zorlayacaklarını belirtti.

Gazze’deki ateşkese şüphe ve İsrail’e destek

Trump, Gazze’de ateşkes anlaşmasının sağlanmasında rol oynadığını iddia etmişti. Ancak bu konuda, "Gazze’deki ateşkes anlaşmasına güvenmiyorum" dedi. Gazze'nin stratejik önemine dikkat çeken Trump, "Gazze’nin yeniden inşası farklı bir şekilde yapılmalı” ifadelerini kullandı. Ayrıca İsrail’e destek olarak, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddete karışan yerleşimcilere yönelik Biden’ın uyguladığı yaptırımları kaldıracağını açıkladı.

İran ve Venezuela’ya petrol yaptırımı

Trump, Venezuela’dan petrol alımını durdurma tehdidinde bulundu. İran hakkında ise "İran zayıflamıştı ve şimdi yeniden buradayız. İran'ı sorumlu tutacağız ve bu ülkenin petrol gelirlerini terörist grupları finanse etmek için kullanmasını engelleyeceğiz” dedi.