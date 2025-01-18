TikTok ABD’yi uyardı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yasaklama kararının uygulanması halinde, uygulamanın ABD'de tamamen kapatılacağını açıkladı.

TikTok, ABD hükümetine hitaben yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme kararının Google ve Apple'a dayatılması durumunda, bu platformlara TikTok’u sunmamaları için yasal garanti verilmediği takdirde, ABD’deki operasyonlarını durduracağını belirtti.

Bu açıklama, Yüksek Mahkeme'nin TikTok kullanımını yasaklayan bir karar almasının ardından geldi. Karara göre, Google, Apple ve diğer teknoloji şirketleri, TikTok'a hizmet sağlamaya devam ederlerse ağır para cezalarına çarptırılacak.

Kararın uygulanması durumunda, 19 Ocak’tan itibaren TikTok'un 170 milyon ABD'li kullanıcısı platforma erişim sağlayamayacak.

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.