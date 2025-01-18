TikTok Türkiye'de kapatılacak mı?

ABD’nin almış olduğu karara göre TikTok yarın erişime kapanacak. Ülkede 170 milyon insanın aktif şekilde kullandığı TikTok uygulamasının kapanmasına neden olan sebep ise ‘ulusal güvenlik kaygıları’ olarak açıklandı. ABD’de yasaklanacak olan uygulamayı Türkiye’de de 40 milyon kişi kullanıyor.

TikTok uygulamasının ABD'de yasaklanmasını Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Direktörü ve Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; 'TikTok uygulaması Türkiye'de de kapanabilir' ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören Kongre kararını onaylamıştı.